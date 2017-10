Red Bull Salzburg brengt elfde plek van Nederland op UEFA-lijst in gevaar

Vitesse hield Zulte Waregem donderdagavond in de Europa League op een 1-1 gelijkspel en leverde daarmee een bescheiden bijdrage aan het Nederlandse totaal op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Feyenoord ging eerder deze week in de Champions League opnieuw onderuit, in eigen huis tegen Shakhtar Donetsk. Door de remise van Vitesse gaat de score van de Nederlandse clubs dit seizoen van 1.700 naar 1.900.

Nederland bezet momenteel de elfde plaats op de coefficiëntenlijst voor de verdeling van Europese startbewijzen voor het seizoen 2019/20. De kampioenen van de eerste tien landen krijgen een direct ticket voor de Champions League-editie van 2019/20. Mocht één van de reeds geplaatste clubs uit die tien landen de Champions League winnen, dan schuift het ticket van dat land door naar plaats elf.

De sterke prestaties van de Oostenrijkse clubs in Europa vormen echter een bedreiging voor Nederland. Red Bull Salzburg lijkt zich in de Europa League te plaatsen voor de knock out-fase van het toernooi. Oostenrijk verzamelde al ruim tweeënhalf keer zoveel punten, 5.000, en overwintering in Europa betekent bonuspunten.