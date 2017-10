Driessen fileert Van Halst: ‘Hij hanteert de botte bijl als het niet loopt’

Exact tien maanden na het ondertekenen van een nieuw contract met FC Twente werd René Hake woensdag op straat gezet. Jan van Halst, technisch- en commercieel directeur bij FC Twente verklaarde dat er 'onvoldoende stabiliteit en groei in het spel' was. Valentijn Driessen vindt het afserveren van Hake 'een brevet van onvermogen' aan het adres van Van Halst. "De contractverlenging tot medio 2019 was niet op zijn plaats en/of hij heeft Hake een te wankele onevenwichtige spelersgroep in de maag gesplitst."

Driessen zet zijn vraagtekens bij de uitleg over het vertrek van Hake. Van Halst zei namelijk dat de selectie voldoende kwaliteit bezit om niet in problemen te komen, 'maar je zal het alleen over een langere periode moeten bekijken'. De oefenmeester kreeg dit seizoen echter maar acht duels de tijd. "Het geeft een verantwoordelijke geen pas zijn straat schoon te vegen over de rug van de technische staf en scouting omdat zij betrokken waren bij het formeren van de selectie", zo stelt de chef voetbal van De Telegraaf.

"Van Halst toverde als td weer even zijn identiteit als verdedigende middenvelder tevoorschijn, waarbij hij de botte bijl hanteert als het niet loopt." Driessen vindt dat er ook grote vraagtekens moeten worden gesteld bij de commerciële taken van Van Halst, 'los van het gegeven dat hij net als de door hem verafschuwde Joop Munsterman twee petten op heeft'. "In zijn rol als commercieel directeur zou Van Halst moeten functioneren als een creatief denkende middenvelder, die de inkomsten vergroot met vernieuwende ideeën en door achter iedere euro aan te jagen."

"Daar is bij FC Twente weinig tot niets van te merken want de inkomsten blijven achteruithollen. Aanvankelijk kon Van Halst alles afschuiven op de lijken die in de kast waren opgeborgen door Munsterman." Dat vindt Driessen echter niet meer geloofwaardig, bijna drie jaar na het vertrek van de voormalig voorzitter. "Dat ontslaat Van Halst niet van de plicht extra commerciële inkomsten te genereren. De bestuurlijke top van FC Twente laat het allemaal gebeuren. Van Halst kan zich echter geen misser meer veroorloven. Dat geldt op technisch gebied, maar tevens op commercieel vlak."