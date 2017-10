Younes baalt: ‘Waarom laat Ajax Davinson Sánchez wel gaan en mij niet?’

Amin Younes heeft een verklaring voor zijn matige spel in het tenue van Ajax. De aanvaller erkent dat hij niet fris is, vooral omdat hij vanwege zijn zomerse deelname aan de Confederations Cup naar eigen zeggen geen goede vakantie heeft gehad. Ook het feit dat de club in de zomer niet meewerkte aan een transfer, speelt volgens de aanvaller in mentaal opzicht een rol. "Nooit heb ik me negatief over de club uitgelaten, maar ik moet nu voor mezelf opkomen."

Younes erkent vrijdag in De Telegraaf namelijk dat de kritiek van de fans van Ajax hem raakt, nu hij niet in vorm verkeert. Een verzoek aan Ajax om tussentijds even toch op vakantie te kunnen, vond geen gehoor. "Het antwoord was ’nee’, terwijl ik mede door het dramatische nieuws rond Appie Nouri in de zomer geen moment los heb kunnen komen van het voetbal", zo betreurt de Duitser in het dagblad. "Ik wilde toen bij mijn ploeggenoten zijn en ben eerder teruggekomen."

In de optiek van Younes onderschat Ajax de inspanningen van de aanvaller voor het Duitse elftal. Zo was het de eerste keer dat hij een zomers toernooi had en is er een maand lang hard getraind om de Confederations Cup te winnen. "Dan is daarna tien dagen vrij veel te weinig", betreurt de aanvaller, die erop wijst dat Duitse collega-internationals na hun deelname aan de voorronden van de Champions League en Europa League verplicht door hun club op vakantie gingen.

Het mislopen van een transfer speelt ook een rol. Drie grote clubs in Duitsland en Italië waren bereid een flinke transfersom te betalen en Younes was van mening dat een transfer zijn kansen op deelname aan het WK zou vergroten. "Ik heb twee jaar lang binnen en buiten het veld alles voor de club gegeven. Waarom laat Ajax Davinson Sanchez wel gaan en mij niet? Er viel niet eens te praten", stelt Younes, die benadrukt dat hij zich 'meer dan honderd procent' zal blijven inzetten voor Ajax zolang hij op de loonlijst van de Amsterdamse club staat.