Ronald Koeman deelt sneer uit: ‘Als je ziet hoeveel Bas Nijhuis toeliet...’

Ronald Koeman beleefde donderdagavond in de Europa League opnieuw een avond om snel te vergeten. In eigen huis verloor Everton met 1-2 van Olympique Lyon en zodoende neemt de druk op de schouders van de Nederlander alleen maar toe. Na afloop van het duel ging Koeman verhaal halen bij scheidsrechter Bas Nijhuis.

Tijdens de wedstrijd was Koeman al veelvuldig hoofdschuddend of druk gebarend te zien. Nijhuis liet op Goodison Park veel toe en dat zorgde voor een harde wedstrijd. "In de tweede helft speelden we goed, maar we hadden een gebrek aan geluk. Wat we vanavond misten? Goals... We kennen onze situatie en hebben het geluk niet aan onze zijde."

Halverwege de tweede helft was er een opstootje, waarbij er zelfs klappen vielen. Ashley Williams was met een duw richting doelman Anthony Lopes de aanstichter van de vechtpartij. "Ik snap zijn frustratie wel. Als je ziet hoeveel Nijhuis toeliet, qua overtredingen en tijdrekken", deelde Koeman een sneer uit aan Nijhuis. Everton won slechts twee van de laatste twaalf officiële wedstrijden.

In de competitie staat Everton slechts zestiende en scoorde het in acht duels maar vijf keer. "We missen doelpunten'', zei Koeman, die spits Romelu Lukaku zag vertrekken naar Manchester United. "En we hebben niet echt een pure spits gehaald'', benadrukte hij tot slot.