Zevende overwinning op rij in Europa blijft uit voor AC Milan

AC Milan heeft donderdagavond niet kunnen winnen. De ploeg van trainer Vincenzo Montella kwam in het derde groepsduel van de Europa League met AEK Athene niet verder dan een gelijkspel: 0-0. De Noord-Italianen hadden tot dusver alle zes duels in het toernooi, inclusief voorrondes, gewonnen. Ondanks de halve misstap blijft Milan de dans leiden in Groep D, met twee punten meer dan AEK: zeven om vijf.

AC Milan stelde in de eerste helft teleur, daar de beste kansen voor de counterende bezoekers waren. Na een half uur spelen werd Mateo Musacchio verrast door een terugspeelbal van Gianluigi Donnarumma, riskeerde hij een eigen goal en verspeelde hij de bal aan Andre Simoes, wiens schot door Donnarumma van richting werd veranderd. Vlak voor rust was AEK weer dicht bij een doelpunt via Petros Mantalos en Adam Tzanetopoulos. Een inzet van Manuel Locatelli ging op slag van rust maar net naast.

AEK opteerde na rust wederom voor een defensief concept en hoopte Milan op de counter pijn te doen. De wedstrijd zat echter op slot en Patrick Cutrone kon het niet in zijn eentje. Ook de inbreng van invallers als Nikola Kalinic, Franck Kessie en Fabio Borini kon het scorebord niet in beweging krijgen, daar Milan in balbezit erg slordig speelde en zodoende kon een halve misstap voor eigen publiek niet worden voorkomen.