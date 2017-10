Boze Fraser haalt uit: ‘Dat was de druppel, ik had al niet veel met die man’

Vitesse wacht nog steeds op de eerste zege in de Europa League. De ploeg vantrainer Henk Fraser speelde donderdagavond met 1-1 gelijk op bezoek bij Zulte Waregem. Hoewel Vitesse zijn eerste punt pakte in Groep K, schiet het weinig op in de strijd om de bovenste twee plekken. De Arnhemmers verloren de eerste twee groepsduels van Lazio (2-3) en OGC Nice (3-0) en hebben net als Zulte Waregem nu één punt.

Fraser was na afloop absoluut niet te spreken over het optreden van Ivan Bebek, de dienstdoende arbiter uit Kroatië. "Maar het heeft geen nut om tegen mensen te praten die dat soort beslissingen nemen", brieste de oefenmeester in gesprek met FOX Sports. Hij doelde op een moment na rust, toen Luc Castaignos zich langs Michaël Heylen worstelde en de 1-2 maakte. De treffer werd om onduidelijke redenen afgekeurd.

"Dat was voor mij de druppel. Daarvoor had ik al niet veel met die man, maar na dat moment dacht ik: soms moet je gewoon je mond houden. Ik vond het echt matig. In een wedstrijd waarin het verschil minimaal is, maakt dat soort momenten het verschil. Iedereen ziet het. Wat kan ik daarover zeggen?", vroeg Fraser zich openlijk af. De oefenmeester benadrukte echter ook dat Vitesse het zelf ook beter had moeten doen. "De uitslag was misschien wel terecht. Maar wij hadden hier meer moeten uithalen.''

Ook Castaignos begreep niet waarom de arbiter zijn doelpunt besloot af te keuren. "Het was gewoon een duel in mijn ogen. De scheidsrechter zei dat ik aan zijn shirt trok. Daar ben ik zelf niet van overtuigd. Ik denk dat het een normaal duel was tussen twee jongens en ik won het duel. De scheidsrechter had een andere bril op", stelde de aanvaller.