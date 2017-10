Schitterende omhaal van Giroud bezorgt Arsenal volle buit in Servië

Arsenal blijft aan de winnende hand in de groepsfase van de Europa League. Na eerdere zeges op 1. FC Köln en BATE Borisov was het team van Arsène Wenger donderdag ook te sterk voor Rode Ster Belgrado. Olivier Giroud maakte pas in de slotfase het enige doelpunt: 0-1. De Londenaren hebben na drie groepsduels reeds een voorsprong van vijf punten op zowel BATE als Rode Ster.

In de eerste helft kwam het scorebord niet in beweging; de beste kansen in de eerste 45 minuten waren voor Rode Ster Belgrado. Een kopbal van Richmond Boakye in de 26e minuut ging via de grond tegen de lat en een inzet van Nemanja Radonjic van dichtbij, vijf minuten later, werd door Petr Cech gekeerd. De beste kans voor Arsenal viel na een kwartier spelen: na een vrije trap van Jack Wilshere schoot Theo Walcott op doel, waar keeper Milan Borjan het leer met zijn voet keerde.

Het begin van de tweede helft mocht er zijn; Giroud en Reiss Nelson kregen de bal niet langs Borjan, en ook kansen voor Nenad Krsticic en Slavoljub Srnic resulteerden niet in een openingstreffer. Arsenal en Rode Ster Belgrado hadden veelbelovende periodes van balbezit, maar waren vervolgens niet gevaarlijk in de laatste meters. Milan Rodic mocht tien minuten voor tijd inrukken, na een tweede gele kaart voor een zwaaiende arm richting Francis Coquelin.

Arsenal profiteerde van overtalsituatie, dankzij een heerlijke omhaal van Giroud in de 84e minuut. Na voorbereidend werk van Wilshere en Walcott zorgde de Fransman op schitterende wijze voor het enige doelpunt.