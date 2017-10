Vitesse schiet weinig op met eerste Europese punt

Vitesse heeft op bezoek bij Zulte Waregem zijn eerste punt in de groepsfase van de Europa League veroverd. De Arnhemmers speelden in België met 1-1 gelijk, nadat Thomas Bruns een achterstand in de eerste helft goedmaakte. Desondanks lijkt Vitesse weinig op te schieten met de remise tegen Essevee.

Het duel met Zulte Waregem moest door Vitesse gewonnen worden om uitzicht te houden op Europese overwintering. De eerste twee duels, tegen Lazio (2-3) en OGC Nice (3-0), werden allebei verloren. Overigens verloor Essevee ook zijn eerste twee wedstrijden in de groepsfase van de Europa League. Vitesse had vooraf goede herinneringen aan een onmoeting met een Belgische club, want in 1992 wisten de Arnhemmers in de UEFA Cup tweemaal te winnen van KV Mechelen.

Vitesse-trainer Henk Fraser kon in België niet beschikken over Tim Matavz, die op het punt staat om vader te worden. Luc Castaignos nam de plek van de Sloveen in. In de beginfase vielen er over en weer mogelijkheden te noteren. Castaignos kon een voorzet van Bryan Linssen bijna binnentikken, terwijl aan de andere kant Aaron Leya Iseka en Sandy Walsh voor gevaar zorgden. Na 23 minuten spelen brak Zulte Waregem de wedstrijd open. Een corner van Onur Kaya belandde via de rug van Guram Kashia achter Vitesse-doelman Remko Pasveer: 1-0.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. Binnen vier minuten schoot Thomas Bruns de Arnhemmers weer op gelijke hoogte. Het schot van de middenvelder was het eerste schot op doel van Vitesse in de wedstrijd. Na rust golfde het spel op en neer en volgden er mogelijkheden over en weer. Castaignos leek zelfs te scoren, maar hij werd om onduidelijke wijze teruggefloten. Verder leverde Linssen namens de bezoekers twee gevaarlijke schoten af, terwijl Sander Coopman voor Zulte Waregem vlak voor tijd met het hoofd dichtbij een doelpunt was.

Uiteindelijk bleef de 1-1 stand op scorebord in Waregem, waar beide ploegen weinig mee opschieten. Vitesse en Zulte Waregem hebben nu allebei één punt, terwijl OGC Nice en Lazio al zes en negen punten hebben behaald.