Sneijder kan verlies niet voorkomen bij eerste basisoptreden in twee maanden

Na bijna twee maanden afwezigheid had Wesley Sneijder weer eens een basisplaats in de wedstrijd tussen OGC Nice en Lazio. De recordinternational van Oranje speelde eind augustus in het duel met SC Amiens voor het laatst bij les Aiglons. Overigens kon de middenvelder niet voorkomen dat Lazio, waar Stefan de Vrij rust kreeg, met 1-3 wist te winnen in Zuid-Frankrijk.

De start van het duel in Nice was behoorlijk enerverend. Na vier minuten spelen kopte Mario Balotelli raak, na een afgemeten voorzet van Sneijder. Vanuit de aftrap produceerde Lazio echter alweer de gelijkmaker. Een lange bal werd doorgekopt door Sergej Milinkovic-Savic, waarna Dante Felipe Caicedo van de bal leek te houden. Dankzij een misverstand tussen de verdediger en Yoan Cardinale kon de aanvaller van Lazio toch nog voor de gelijkmaker zorgen.

De Italianen hadden nog voor rust op voorsprong kunnen staan, nadat een zwabberend schot van Nani maar half gekeerd werd door Cardinale. De rebound kwam voor de voeten van Stefan Radu, die de bal vanuit kansrijke positie hoog over schoot. Vlak na rust had Balotelli zijn tweede van de avond kunnen maken, nadat hij opnieuw weggestuurd werd door Sneijder. De spits passeerde Lazio-doelman Thomas Strakosha, maar schoot vervolgens in het zijnet.

Na 65 minuten spelen kwam Lazio op voorsprong. Felipe Caicedo werd aan de zijkant van het strafschopgebied weggestuurd, behield het overzicht en vond Milinkovic-Savic. De Serviër ontsnapte aan de aandacht van Maxime Le Marchand en maakte van dichtbij geen fout: 1-2. Vlak voor tijd zorgde Milinkovic-Savic met zijn tweede treffer voor de 1-3, waardoor Lazio nog altijd zonder puntverlies is in Groep K. Ondanks de nederlaag lijkt OGC Nice ook op weg naar Europese overwintering, mede door de puntendeling bij Zulte Waregem-Vitesse.