Karim El Ahmadi wil punt achter dramatische reeks tegen Ajax zetten

De meest in het oog springende wedstrijd in de negende speelronde van de Eredivisie is het treffen tussen Feyenoord en Ajax. De Rotterdammers lieten vorige week dure punten liggen tegen PEC Zwolle (0-0), terwijl Ajax gemakkelijk van Sparta won: 4-0. Beide ploegen hebben momenteel een achterstand van vijf punten op koploper PSV. Opta blikt vooruit op de ontmoeting tussen de aartsrivalen, die zondag om 14.30 uur van start gaat in De Kuip.

O Feyenoord won slechts één van de laatste 22 Klassiekers in de Eredivisie (acht remises, dertien nederlagen - thuis en uit), maar is in alle competities onder Giovanni van Bronckhorst thuis nog ongeslagen tegen Ajax: een zege, twee remises.

O Ajax scoorde in competitieverband in de laatste 25 uitduels met Feyenoord, de langste reeks ooit van een Eredivisie-club op bezoek bij de Rotterdammers.

O Feyenoord en Ajax scoorden allebei precies 113 keer in onderlinge Eredivisie-duels in De Kuip; de 113 van Ajax zijn een Eredivisie-record voor een team op bezoek bij een andere specifieke club.

O Feyenoord heeft in seizoen 2017/18 al meer punten verspeeld voor eigen publiek (vijf) dan in het complete afgelopen Eredivisie-seizoen (vier).

O Jens Toornstra (15), Tonny Vilhena (14) en Karim El Ahmadi (9) creëerden gezamenlijk slechts één kans meer voor hun medespelers dan Hakim Ziyech (37) dit Eredivisie-seizoen.

O Karim El Ahmadi speelde vaker de Klassieker zonder er één te winnen dan iedere andere speler in de Eredivisie-historie: twaalf keer - vijf remises, zeven nederlagen).

O Ajax kwam dit seizoen, in vergelijking met de eerste acht duels van 2016/17, tot meer schoten (185 om 160) en meer balcontacten in de vijandelijke zestien (311 om 244); Feyenoord schoot juist minder vaak (145 om 128) en kwam minder vaak in de vijandelijke zestien (227 om 204).

O Klaas-Jan Huntelaar was direct betrokken bij zes doelpunten in zijn zes Eredivisie-duels in De Kuip: vier goals, twee assists.

O Lasse Schöne kan de speler worden met de meeste Klassiekers in de Eredivisie zonder er één te verliezen: negen, momenteel vier zeges en vier remises. Joël Veltman staat momenteel op zeven: vijf zeges, twee remises.

O Henk ten Cate was precies elf jaar geleden (22 oktober 2006, 0-4) de laatste Ajax-trainer die zijn eerste Klassieker in Rotterdam wist te winnen.