‘Ik had gelachen als iemand mij had verteld dat Messi de beste ooit zou worden’

De naam van Oriol Riera doet niet bij iedere voetballiefhebber een belletje rinkelen, maar Lionel Messi kent de spits van Western Sydney Wanderers heel goed. Beide aanvallers trokken in hun jeugd jarenlang met elkaar op in de jeugdacademie van Barcelona en Riera zegt dat de ontwikkeling van de sterspeler van de Catalanen hem heeft verbaasd.

Riera heeft veel samengespeeld met Messi en heeft ook vaak een balletje getrapt met Gerard Piqué. Met name met de Argentijn had Riera een speciale band, aangezien zij kamergenoten waren op La Masia. "Piqué en Messi zijn de beste spelers ter wereld op hun positie", aldus de Catalaan in gesprek met Goal. "Ik heb drie jaar met Messi samengespeeld, we beleefden samen hoogte- en dieptepunten. Hij was mijn kamergenoot, dus trokken we veel met elkaar op."

"We praatten over van alles, vaak over meisjes. Ik was zeventien jaar, hij zestien. En wie hielden ervan om over vrouwen te praten", vervolgt Riera. "Hij had twee karakters: buiten het veld was hij heel kalm, heel stil, hield niet van praten. In het veld was hij anders, hij was verreweg de beste speler. Hij had de kwaliteit om de bal op te halen en die bij zich te houden door zijn voetbalvaardigheden."

"Als iemand me destijds had verteld dat Messi op een dag de beste speler ter wereld zou zijn, misschien wel aller tijden, zou ik zeer verrast zijn. We hadden gelachen en het als grap afgedaan. We wisten dat Messi het eerste van Barcelona wel zou halen en een goede speler zou worden, maar niet zó goed. Momenteel is hij de beste ter wereld en ik denk dat we over vijftig jaar Messi gaan beschouwen als de beste in de voetbalhistorie. Geen twijfel over mogelijk."