‘Mijn debuut tegen Ajax was de mooiste dag van mijn leven’

Zondag staat het duel tussen Feyenoord en Ajax op het programma en voor Jean-Paul Boëtius betekent de krachtmeting tussen de Nederlandse topclubs een hernieuwde kennismaking met de Klassieker. De vleugelaanvaller van de Rotterdammers zegt in gesprek met Metro dat hij warme herinneringen koestert aan een eerdere confrontatie tussen de aartsrivalen.

"Alles staat op mijn netvlies, ik kan elke actie nog voor de geest halen. Ik zou de wedstrijd minuut voor minuut kunnen beschrijven als je dat zou willen", vertelt Boëtius over zijn debuut namens Feyenoord tegen Ajax, vijf jaar geleden (2-2). "Het is nog steeds de mooiste dag van mijn leven. Wedstrijden tegen Ajax leven niet alleen bij de supporters, maar natuurlijk ook bij de spelers."

De destijds achttienjarige Boëtius kreeg van trainer Ronald Koeman te horen dat hij in de basis stond: "Als broekie stond ik vanaf de eerste minuut op het veld. Prachtig om mee te maken, uiteraard ook omdat ik scoorde. De ontlading, de herrie die daarop volgde... Ongelooflijk", aldus de buitenspeler, die deze zomer terugkeerde naar De Kuip na avonturen bij FC Basel en Racing Genk.

Boëtius zegt de Klassieker in die periode echt gemist te hebben. "De atmosfeer is bijna niet te beschrijven en je proeft de wil om te winnen nog veel meer dan bij andere wedstrijden. Dat is niet normaal. Als teamgenoten nu vragen hoe het is om in eigen stadion tegen Ajax te spelen, kan ik daar geen antwoord op geven. Zoiets moet je niet met woorden beschrijven, maar zelf meemaken", concludeert de aanvaller.