Naamsverandering Amsterdam ArenA uitgesteld: ‘Intensief aan gewerkt’

De officiële naamswijziging van de Amsterdam Arena, dat de Johan Cruijff ArenA gaat heten, is uitgesteld. De gemeente heeft donderdag laten weten dat de streefdatum van 25 oktober niet gehaald gaat worden, zo melden AT5 en Het Parool. Een halfjaar geleden, in april, werd een intentieovereenkomst getekend waarin onder meer de naamswijziging was opgenomen.

Omdat het stadion daardoor mogelijke inkomsten misloopt, wordt gezocht naar een tegemoetkoming, zo klinkt het. "Er is de laatste maanden intensief gewerkt aan de uitwerking hiervan. Momenteel wordt hier de laatste hand aangelegd", schrijft locoburgemeester Kajsa Ollongren. Vanwege de zorgvuldigheid van het proces wordt de streefdatum van 25 oktober dus niet gehaald.

Eberhard van der Laan, oud-burgemeester van Amsterdam, was na het overlijden van Cruijff persoonlijk zeer betrokken bij het aanpassen van de naam van het stadion. Hoewel niet expliciet benoemd door de gemeente, is het aannemelijk dat het overlijden van de burgemeester deels voor vertraging heeft gezorgd. Er is goede hoop dat de naamswijziging voor het einde van het jaar gerealiseerd wordt.