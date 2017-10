Gewild toptalent Schuurs verlengt: ‘Hij heeft grote toekomst voor zich’

Perr Schuurs en Fortuna Sittard hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract tot medio 2020, zo meldt de Jupiler League-club donderdag via de officiële kanalen. De aanvankelijke verbintenis van de zeventienjarige aanvoerder liep in de zomer van 2019 af. Ondank de grote interesse van binnen- en buitenlandse topclubs kiest het talent er dus voor zijn verbintenis met Fortuna te verlengen.

Schuurs is trots met de nieuwe verbintenis, zegt hij op de clubsite: "Ik vind het echt fantastisch dat ik deze kans krijg en ik ben trots dat ik nu tot 2020 onder contract sta. Hiermee wil ik laten zien dat ik heel bewust voor deze club kies. Ik voel me hier gewoon echt thuis. Ik voel ook het vertrouwen van de club, de trainer en van de fantastische fans. Dat speelde een belangrijke rol bij het maken van mijn keuze om te verlengen."

Ook voorzitter Isitan Gün laat weten zeer tevreden te zijn met de contractverlenging: "Perr is een groot talent uit onze eigen jeugdopleiding. We zijn erg blij dat we de verbintenis met Perr hebben kunnen verlengen. Hij heeft een grote toekomst voor zich, maar kiest op dit moment heel bewust voor Fortuna. Daarnaast is Perr niet alleen een groot sportman, maar ook een geweldig mens die heel goed weet wat hij wil. Zo iemand wil je graag in je team hebben!"

Schuurs doorliep bij Fortuna alle jeugdelftallen en tekende in oktober 2016 zijn eerste profcontract. De international van Oranje Onder-19, die zich de jongste aanvoerder in het betaald voetbal mag noemen, heeft zich met zijn goede spel in de kijker gespeeld van clubs als PSV, Ajax, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Schalke 04, Manchester City en Liverpool.