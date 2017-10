Neymar: ‘Hopelijk kan ik voor hem doen wat Messi voor mij heeft gedaan’

Paris Saint-Germain boekte woensdagavond een eenvoudige zege door Anderlecht in Brussel met 0-4 te verslaan. Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Ángel Di María en Neymar zorgden voor de doelpunten en laatstgenoemde maakte bij een vrije trap de 0-3 door het leer onder de muur door te schieten. De goal van de aanvaller van PSG deed denken aan de brille van Ronaldinho.

"Ronaldinho moet blij zijn, ik leer altijd van de beste van de wereld", zegt Neymar na afloop van het Champions League-duel in gesprek met diverse media. "Ronaldinho was een hele intelligente voetballer, op ieder moment in de wedstrijd. In deze wedstrijd heb ik niet aan hem gedacht. Pas later realiseerde ik me dat mijn vrije trap veel lijkt op een eerdere vrije trap van hem."

Neymar had na wedstrijd ook lovende woorden voor zijn aanvalspartner Mbappé: "Hij is een gouden kind met een geweldig niveau. Een fantastische speler. Hij heeft de kwaliteiten om een grote naam in het voetbal te worden. Ik ben groot fan en ik wil hem op iedere mogelijke manier helpen. Hopelijk kan ik hetzelfde voor hem doen als Lionel Messi voor mij heeft gedaan."