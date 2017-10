‘Ik had nog nooit van FC Twente gehoord en wilde naar Barça of Real’

Marko Arnautovic speelt sinds afgelopen zomer bij West Ham United, nadat de Premier League-club ruim 22 miljoen euro overmaakte aan competitiegenoot Stoke City. De 28-jarige Oostenrijker heeft al een hele rits clubs achter zijn naam staan, waaronder FC Twente. De aanvaller zegt in gesprek met de Daily Mail dat hij voor zijn transfer naar Enschede nog niet van het bestaan van de club afwist.

Arnautovic versleet in zijn thuisland de ene na de andere jeugdopleiding, totdat hij in 2006 bij FC Twente tekende. "Ik had nog nooit van FC Twente gehoord en wilde eigenlijk voor Barcelona of Real Madrid spelen. Maar ze stuurden me erheen, omdat ze een goede jeugdopleiding hadden. Het heeft goed uitgepakt", aldus de flamboyante buitenspeler, die in de zomer van 2009 de tijdelijke overstap naar Internazionale maakte.

Aanvankelijk was Arnautovic op weg naar Chelsea, maar een blessure zorgde voor een andere bestemming. "Ze wilden me in december alsnog halen, maar ik weigerde. Toen José Mourinho me namens Inter belde, maakte ik op huurbasis de overstap naar Italië", aldus de aanvaller, die aangeeft dat hij onder de Portugees niet altijd een goede professional was en dat hij op een dag in de voorbereiding in Abu Dhabi drie keer te laat was. "Ik oversliep me, dus miste ik het ontbijt. Daarna was een er teambespreking, maar het hotel was gigantisch en ik was op de 75ste verdieping. Ik wachtte op de lift en drukte maar op knopjes."

"Ik dacht: ik heb nog steeds zeven minuten, dus dat komt wel goed. Toch niet. Rampzalig. Vlak voor de wedstrijd gebeurde het weer en ik dacht: hij (Mourinho, red.) gaat me vermoorden." De twee hadden inderdaad een woordenwisseling, maar terug in Milaan kon Mourinho er weer om lachen. "Een keer zag hij me aan komen lopen, ging staan en applaudisseerde: 'Jij bent mijn vent! Vijf uur voor aanvang van de training… Ik houd van je! Hier, neem mijn horloge.' Ik heb het horloge nog steeds in huis."