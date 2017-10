‘Misschien één keer verloren van Feyenoord, Ajax was vaak beter’

Ajax reist zondag naar Rotterdam voor de Klassieker tegen Feyenoord en voor Matthijs de Ligt zal het een bijzondere ervaring worden. De achttienjarige verdediger speelde nog nooit eerder een wedstrijd in De Kuip, al voelde hij in de jeugd al wel vaker de spanning die de duels tussen de twee aartsrivalen doorgaans omgeeft.

“Het maakt veel los, dat is mij al bekend. Dat was ook in de jeugd het geval. De uitwedstrijden op Varkenoord tegen Feyenoord waren vaak erg bijzonder. Beladen vooral, je merkte dat er veel mensen liepen die het niet zo op Ajax hadden”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International. Feyenoord wist slechtst 1 van de laatste 22 Eredivisie-edities van de Klassieker te winnen en De Ligt trok in jeugdwedstrijden ook vaak aan het langste eind.

Hij kan zich weinig verloren wedstrijden herinneren: “Misschien één keer in de B-jeugd, maar verder waren we met Ajax vaak de betere en de winnende partij. Toch ging het niet altijd even gemakkelijk”, geeft hij toe. “Er werd dan namelijk veel meer verwacht dan enkel een potje voetbal. Het waren vaak wedstrijden vol strijd op een slecht veld. Dan moest je de beuk erin gooien.”