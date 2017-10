El Ahmadi wil lijn doortrekken tegen Ajax: ‘Dat ontbrak dit seizoen te vaak’

Feyenoord maakte afgelopen dinsdag in de eerste helft een goede indruk tegen Shakhtar Donetsk en weet dat het aankomende zondag een vergelijkbaar niveau zal moeten halen als Ajax op bezoek komt in De Kuip. Aanvoerder Karim El Ahmadi is tevreden over de felheid die zijn ploeg tegen de Oekraïners op het veld legde.

“Dat gif dat we toonden in de openingsfase tegen Shakhtar, dat ontbrak bij ons dit seizoen te vaak. Terwijl we dat vorig seizoen bijna wekelijks hadden. En dat is toch onze kracht, de tegenstander achteruit drukken, de duels aangaan. Ook tegen Ajax”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Ondanks de 1-2 nederlaag in het miljardenbal kijkt ook Bart Nieuwkoop met enige tevredenheid terug op zijn eerste wedstrijd in de Champions League. De back denkt dat de Rotterdammers precies zo aan de Klassieker moeten beginnen als zij deden tegen Shakhtar: “Als we het compact houden, kunnen onze middenvelders in de duels komen. Dan is Feyenoord sterk.”