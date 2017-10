Mogelijk juridische stappen tegen Royston Drenthe na ‘publiciteitsstunt’

Sigi Lens en Albert van Werkhoven beraden zich op juridische stappen tegen Royston Drenthe. Dat laten zij donderdag weten in een gezamenlijke verklaring. Dinsdag claimde Drenthe dat hij door mislukte investeringen van zijn voormalige belangenbehartiger Lens en diens zakenpartner Van Werkhoven zeker drieënhalf miljoen euro is kwijtgeraakt.

Het tweetal herkent zich 'totaal niet' in de uitspraken van Drenthe. Ze stippen aan dat er geen enkel bewijs is aangedragen en betwisten alle aantijgingen. "De samenwerking tussen betrokkenen is al in 2012 beëindigd. Het is dan ook nogal vreemd dat indien de heer Drenthe jarenlang zou zijn bestolen hij daar niet eerder werk van maakt en ook nu nog aangeeft dat niet te zullen doen omdat dat 'zoveel geld kost'."

Lens en Van Werkhoven vermoeden dat Drenthe andere motieven heeft voor het gegeven interview met Quote. Het geeft 'te kennen' dat de publicatie van het artikel samenvalt met de introductie van een boek van journalist Hugo Verkley over Drenthe. "Lens en Van Werkhoven kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het offensief moet worden opgevat als een mediastunt ter promotie van dat boek."