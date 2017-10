‘Barcelona zal een middelmatige club worden als het uit LaLiga vertrekt’

Het is politiek gezien nog steeds onrustig in Catalonië en welke effecten dat precies gaat hebben op LaLiga is nog niet duidelijk. De Spaanse voetbalbond schrijft doorgaans rond deze tijd van het jaar een offerte uit voor de verkoop van de internationale televisierechten, maar heeft dat proces nu twee weken uitgesteld, zo maakt voorzitter Javier Tebas duidelijk.

“We hebben het proces dat we normaal rond deze tijd van het jaar in gang zetten uitgesteld om te zien wat er gaat gebeuren in Spanje. Dit is een probleem dat veel impact kan hebben op de waarde van onze competities”, vertelde de bestuurder, die zich eerder al fel uitsprak tegen de afscheiding van Catalonië, op de World Football Summit in Madrid.

LaLiga heeft de waarde van de rechten naar verluidt voor de periode van 2016 tot 2019 omhoog weten te krijgen tot 1,6 miljard euro per seizoen, maar het eventuele verdwijnen van el Clásico tussen Real Madrid en Barça zou hier een grote impact op kunnen hebben: “Je zou kunnen denken dat Barcelona vijftig procent van de competitie vormt, maar zo is het niet. Ik denk dat we het over 20 tot 25 procent hebben.”

Jose María Gay de Liebana, hoogleraar economie aan de Universiteit van Barcelona, is het eens met Tebas dat een eventueel vertrek van Barcelona veel geld gaat kosten. Hij meent dat er dan meteen ‘minimaal tweehonderd miljoen euro’ van het inkomen uit tv-rechten van LaLiga weggestreept kan worden. “Barcelona zal dan ook geen recordinkomsten meer kunnen overleggen. Ze zullen een middelmatige club worden”, legt hij uit.