Bruma en Bazoer moeten beter tandenpoetsen: ‘Zo krijg je fittere spelers’

Martin Schmidt houdt er bijzondere trainingsmethoden op na. De opvolger van Andries Jonker als trainer van VfL Wolfsburg wil dat zijn spelers meer aandacht besteden aan het poetsen van hun tanden. Dat helpt volgens Schmidt om spelers fit te houden: het afraffelen van het tandenpoetsen vindt de trainer gevaarlijk.

"Als je volledig uitgeput bent, dan ontstaat een zure reactie. Er komt zuur in het bloed, wat de regeneratie van het bloed kan beïnvloeden", zegt Schmidt tegen Kicker. Die zuurvorming moet worden geremd door goed de tanden te poetsen: volgens Schmidt resulteert dat in fittere spelers. Het is niet de enige nieuwe regel bij Wolfsburg, want de Zwitser laat zijn spelers ook op heuvels rennen om de snelheid te trainen. Felix Magath deed eerder hetzelfde bij die Wölfe.

Een maand geleden werd Schmidt aangesteld als opvolger van Jonker. Sindsdien boekte hij een 2-2 gelijkspel bij Bayern München, een 1-1 remise tegen 1. FSV Mainz 05 en ook een puntendeling op bezoek bij Bayer Leverkusen (2-2). De trainer van onder meer Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma staat met zijn ploeg op de veertiende plaats in de Bundesliga.