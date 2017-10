‘Barcelona weigerde welwillende Mbappé en koos voor Dembélé’

Enkel het jawoord van Barcelona was afgelopen zomer genoeg om Kylian Mbappé naar Camp Nou te halen. Dat meldt Cadena COPE donderdagochtend. Na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain wilde Mbappé alleen nog maar naar Barcelona, terwijl AS Monaco bereid was om genoegen te nemen met 120 plus 30 miljoen euro. Dat de overgang niet werd beklonken, kwam omdat Barcelona toch voor Ousmane Dembélé koos.

Mbappé wilde naar een club waar hij zoveel mogelijk kans op speeltijd had, claimt de radiozender. Bij Real Madrid vreesde hij door de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Karim Benzema voor een reserverol. Ook een rentree in zijn geboortestad Parijs zou hij aanvankelijk niet hebben zien zitten; in Camp Nou kon de jonge Fransman de opvolger worden van Neymar. Als de berichtgeving klopt, krabt Barcelona zich vermoedelijk achter de oren. Dembélé heeft nog geen indruk gemaakt en liep al gauw een zware hamstringblessure op, terwijl Mbappé iedere wedstrijd een basisplaats had en dit seizoen al viermaal scoorde.

Vicevoorzitter Vadim Vasilyev van Monaco kwam eerder deze maand echter met een andere uitleg. Vasilyev had Mbappé liever naar een club als Real Madrid zien gaan dan naar een competitiegenoot, maar volgens de vicepreses wilde de aanvaller juist graag naar PSG. "Ik luisterde naar de argumenten die hij aanvoerde en probeerde zijn gevoelens te begrijpen. Hij is geboren in Parijs en benadrukte dat het nog te vroeg voor hem was om Frankrijk te verlaten. We vergeleken het bod van PSG op Mbappé met dat van Real Madrid en besloten hem te laten gaan. Maar het was een moeilijke beslissing", citeerde The Telegraph.