Berghuis liet PSV liggen: ‘Het klopt dat ze interesse toonden’

Steven Berghuis heeft geen spijt van zijn overstap van AZ naar Watford in 2015. Een doorbraak in de Premier League bleef uit voor de aanvaller, die inmiddels een bepalende speler bij Feyenoord is geworden. Voor Watford kwam Berghuis tot slechts negen competitieduels, waarin hij niet wist te scoren.

Het was desondanks een leerzame ervaring, geeft de buitenspeler aan in gesprek met Voetbal International. "Het eerste jaar was heel moeilijk. Ik twijfelde meteen al. Je komt van een kleine club, die niemand kent in Engeland. Ik wist niet of ik er klaar voor was." Berghuis geeft toe dat hij alternatieven had. "Het klopt inderdaad dat PSV ook interesse toonde", zegt hij. Samen met zijn familie nam Berghuis de beslissing om naar Engeland te gaan. "Ik wilde mezelf tijd geven en tekende een contract voor vier jaar."

"Wel weet ik nu, na wedstrijden tegen West Ham United en Liverpool, dat ik het niveau aankan", aldus Berghuis. Via een verhuurperiode bij Feyenoord haalde hij zijn carrière vorig seizoen uit het slop. Deze zomer keerde hij 'heel anders' terug in Engeland. "Er wordt wel even anders tegen je aangekeken als kampioen en speler van Feyenoord met ook nog negen interlands. Spelers vragen dan ook of je kunt blijven."