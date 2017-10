Milik denkt aan overstap: ‘Dat zou een snelle manier zijn om fit te worden’

Arek Milik sluit niet uit dat hij zich laat verhuren aan een andere club. De aanvaller van Napoli staat nog minstens enkele maanden buitenspel met een zware knieblessure: vorige maand scheurde hij de kruisband van zijn rechterknie. Milik denkt dat een verhuur de beste manier kan zijn om zo snel mogelijk fit te worden, vertelt hij aan Sportowy Fakty.

Drie weken geleden ging Milik onder het mes. Zijn knie is nog 'een beetje' gezwollen en voelt soms pijnlijk aan. "Maar ik voel me elke dag beter. Mijn revalidatie verloopt goed", vertelt de ex-Ajacied. "Ik ga binnenkort oefeningen doen in het zwembad en ga daarna bezig met cardio. Op zulke momenten is je mentaliteit heel belangrijk. De eerste twee weken waren het zwaarst, maar die tijd is voorbij. Ik wil graag iedereen bedanken die me heeft gesteund."

Milik ligt tot medio 2021 vast bij Napoli. Hij speelde vanwege blessureleed pas twintig competitieduels in de Serie A, waarin hij zesmaal scoorde. Ook na de blessure blijven die aantallen mogelijk staan. "Ik sluit niet uit dat ik op huurbasis naar een andere club ga. Dat zou een snelle manier zijn om weer honderd procent fit te worden en dat wil ik zo snel mogelijk bereiken. Ik zal er staan om mijn ploeggenoten te helpen op het WK in Rusland."