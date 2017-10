‘Of ze komen met tips voor Marcelo en Ronaldo die ik dan moet doorgeven’

Zijn verhuur aan VVV-Venlo is voor Mink Peeters nog niet geworden wat hij ervan hoopte. De huurling van Real Madrid wacht nog altijd op zijn debuut in de Eredivisie. Zijn eigen verwachtingen heeft Peeters moeten bijstellen, maar de verwachtingen van hem blijven hoog. "Ik heb die sticker Real nu eenmaal op mijn borst, dan moet ik het waarmaken ook."

"Ik maak me niet druk dat ik nog niet veel speel, want in mijn koppie zit het gewoon goed. Ik ben nog altijd teruggekomen na tegenslag zoals blessures en aanpassingsproblemen", vertelt de negentienjarige aanvaller aan De Limburger. Ondertussen vinden zijn ploeggenoten bij VVV het leuk om met Peeters te dollen. "Ik ken de grapjes over mijn haarbandje en kan erom lachen. Natuurlijk steken ze daar de draak mee, dat hoort erbij. Of ze komen met tips voor Marcelo en Cristiano Ronaldo die ik dan moet doorgeven."

Peeters speelde tussen 2007 en 2011 in de jeugdopleiding van PSV en kwam daarna drie jaar uit in de opleiding van Ajax. Daar zag hij meer kansen, legt hij uit. "Ik heb me aangepast en behoorde tot de grootste talenten in Amsterdam. Toen kwam Real en moest ik me weer aanpassen. De taal leren, knokken tegen nog grotere talenten." Dat hij onlangs een driejarig contract tekende in Madrid, doet hem goed. "Daar spreekt vertrouwen uit. En dat vertrouwen heb ik ook in mezelf."