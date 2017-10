Stuivenberg jaagt spelers in het harnas: ‘Ze weten wanneer ik seks heb’

Albert Stuivenberg heeft zich niet populair gemaakt bij de selectie van Racing Genk. Met goedkeuring van de trainer is onlangs de 'Whoop' geïntroduceerd: een polsbandje dat allerlei data over de spelers registreert. Wanneer de spelers eten, slapen of seksueel actief zijn wordt allemaal bijgehouden en daar is onvrede over.

Het verplichte gebruik en het monitoren van de slaappatronen ligt volgens Het Laatste Nieuws zeer gevoelig. Thomas Buffel zou pertinent weigeren om de Whoop te dragen en hij staat niet alleen. "Criminelen dragen een enkelband, bij Genk is het een polsband. Ik voel me net een gevangene", zegt een speler die liever anoniem blijft. Een ander: "Op de club weten ze zelfs wanneer we seks hebben." Toch is niet iedereen negatief. "Het stelt mij in staat om sneller te recupereren", citeert de krant een speler.

De Privacycommissie, een Belgische overheidsinstelling, geeft de klagende spelers gelijk. "Je kan nooit verplicht worden om zo'n bandje te dragen. Wie weigert, mag dan ook niet gesanctioneerd worden", betoogt een woordvoerder. De club is zich echter van geen kwaad bewust. "Voor ons is dit een middel om bij te dragen tot het professioneel begeleiden van onze mensen, die daar overigens positief op reageren", aldus fysiektrainer Ruben Peeters.