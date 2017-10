Bruggink pleit voor ‘intrigerende man’: ‘Kijk eens over de grens’

De KNVB moet volgens Arnold Bruggink 'zwaar inzetten' op de functie van technisch directeur. De bond zoekt een opvolger van Hans van Breukelen en Bruggink hoopt dat de bond over de grens kijkt. "De Duitser Ralf Rangnick bijvoorbeeld, vind ik een intrigerende man", schrijft de voormalig aanvaller in zijn column voor Voetbal International.

Rangnick is momenteel werkzaam bij RB Leipzig als sportief directeur, nadat hij TSG Hoffenheim 'uit de grond stampte'. "Hij heeft Leipzig vanuit het amateurvoetbal naar de Champions League geleid. Natuurlijk zit bij die clubs veel geld, maar Rangnick is een man die denkt in structuren en eerst een organisatie neerzet met de beste mensen op de juiste positie. Liever ook koopt hij een jong talent met potentie dan een dure gevestigde naam."

Het is volgens Bruggink nodig om topmensen binnen te halen en ze goed te betalen. "Dan is het niet meer nodig dat een assistent-bondscoach zoals Ruud Gullit als tv-analyticus moet bijschnabbelen. Dan voorkom je dat Dick Advocaat als assistent-bondscoach tussentijds wegloopt omdat hij elders veel meer kan verdienen", beargumenteert hij. "Het is niet voor niets dat Advocaat bij het zien van zijn salaris als bondscoach vroeg of hij dat bedrag per maand kreeg. Dat zegt iets over Advocaat, maar zeker ook over de slagkracht van de KNVB."