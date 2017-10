‘Als ik maar in de buurt van Neymar kan komen, zou ik tevreden zijn’

“Zijn balberoeringen deden me denken aan die van Neymar of die van een andere topspeler. Hij ging eenvoudig langs spelers en Arsène Wenger zal bekend zijn met zijn kwaliteiten. Zijn capaciteiten op deze leeftijd zijn fenomenaal; deze jongen heeft een grote toekomst voor zich liggen.” Voormalig verdediger Martin Keown raakte eind september danig onder de indruk van Reiss Nelson. De rechtsbuiten deed 79 minuten mee tegen BATE Borisov (2-4 winst) en liet een aantal fraaie dingen zien.

De 51-jarige Keown, die 372 wedstrijden voor Arsenal speelde, stak zijn bewondering voor het optreden van Nelson in de studio van BT Sport niet onder stoelen of banken en de vergelijking met Neymar doet Nelson bijna blozen. “Het gaat ver om zoiets te zeggen, want Neymar is natuurlijk van wereldklasse en als ik in de toekomst ook maar iets in zijn buurt kan komen, dan zou ik al tevreden zijn”, reageert de zeventienjarige Nelson tegenover Goal.

“Ik ben nog jong en er kan nog van alles gebeuren. De oudere spelers hebben mij goed geholpen, zeker de jongens die net als ik uit de eigen jeugd komen. Mensen zoals Jack Wilshere en Alex Iwobi. Ik heb verder een fijne familie die mij goed helpt. Als ik het gevoel krijg dat het mij allemaal iets te veel wordt, dan ga ik naar mijn familie, gaan ze met me praten en word ik weer met beide benen op aarde gebracht”, gaat de international van Engeland Onder-19 verder.

“Ik zeg niet dat ik al ben doorgebroken in het eerste elftal, maar heb er wel aan mogen ruiken. Daar ben k blij mee. Als ik zo doorga en de trainer in mij blijft vertrouwen, dan kan ik snel doorbreken”, aldus Nelson. Als dat gebeurt, dan mag Thierry Henry daar in de ogen van Nelson ook voor worden bedankt. De recordtopscorer van Arsenal werkte als jeugdtrainer op de academie van Arsenal en is momenteel de assistent-bondscoach van België.

“Thierry is een legende van Arsenal en ik heb de kans gehad om hem als trainer mee te maken. Hij heeft mij in een korte periode enorm geholpen. Hij heeft mij kleine dingen geleerd waar ik nu veel aan heb in mijn wedstrijden. Hij was een geweldige trainer voor me en is ook een geweldige persoonlijkheid. Hij heeft de jonge spelers veel geholpen en benadrukte altijd twee dingen: hard werken en respectvol zijn. Hij zei dat als je dat in ogenschouw blijft nemen, het talent het verder doet. Dan kun je een topspeler worden, zei Henry”, besluit Nelson.