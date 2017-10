Messi doorbreekt barrière: ‘Ik zou hem alle mogelijke prijzen geven’

Lionel Messi kwam woensdagavond tot scoren voor Barcelona tegen Olympiacos (3-1) en maakte zijn honderdste doelpunt in Europees verband. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar wordt na afloop bewierookt door voorzitter Josep Maria Bartomeu en trainer Ernesto Valverde. "Ik zou hem alle prijzen in de voetbalwereld geven. Niemand kan zich met hem meten", aldus Bartomeu.

De dertigjarige Messi was vanuit een vrije trap goed voor de 2-0 tegen de Grieken. Bovendien leverde hij de assist bij de 3-0 van Lucas Digne; uiteindelijk werd het 3-1. "Messi heeft een tijdperk gecreëerd en blijft op subliem niveau voetballen", zegt Bartomeu bij Barça TV. Ook Valverde kan rekenen op complimenten van de preses. "We wisten al wat voor trainer hij was. Hij is intelligent en speelt goed in op wedstrijden."

Valverde zelf grapt na afloop over de prestatie van Messi. "Ik hoop dat hij dit seizoen de tweehonderd haalt", lacht hij. "Maar zijn cijfers zijn een bevestiging van wat we iedere dag op de training zien." Hoewel Barcelona aan kop gaat in de Champions League-groep en de nationale competitie, is Valverde voorzichtig. "Ik weet niet of de fans al verliefd op me zijn. De resultaten zijn goed, maar van het een op het andere moment kan dat veranderen."