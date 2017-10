Ancelotti kan als bondscoach naar WK

Chelsea is op zoek naar een spits. Antonio Conte is niet onder de indruk geraakt van Michy Batshuayi en overweegt een bod uit te brengen op Christian Benteke van Crystal Palace. (Diverse Engelse media)

Hatem Ben Arfa kan terugkeren naar de Premier League. De aanvallende middenvelder komt niet in het stuk voor bij Paris Saint-Germain en geniet Engelse belangstelling. (Daily Mail)

De bij Bayern München ontslagen trainer is in beeld om bij de Kroatische ploeg het stokje over te nemen van Ante Cacic.