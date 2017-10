‘Met name die finaleplaats van Ajax in de Europa League is een incident’

Het Belgisch elftal is het Nederlands elftal voorbijgestreefd en volgens Timothy Derijck zijn ook tussen de clubs duidelijke verschillen te merken. De mandekker van Zulte Waregem, die donderdagavond in de basis begint tegen Vitesse, vindt dat in België veel beter wordt verdedigd dan in Nederland. Als voorbeeld wijst hij naar de recente krachtmeting tussen twee van zijn ex-clubs: FC Utrecht en PSV (1-7).

"Typisch Nederlands weer", zegt Derijck in het Algemeen Dagblad. Zo'n wedstrijd zal in België niet gauw plaatsvinden, vervolgt hij. "Dat weet ik zeker. Als het 1-4 staat, gooien we hier de deur dicht. Of er moeten veel rode kaarten vallen." Wat Derijck ook 'typisch Nederlands' noemt, is de manier waarop Ajax ten onder ging in de Europa League-finale tegen Manchester United. Anderzijds kan het Nederlands voetbal in tegenstelling tot de Belgen wel wijzen op het bereiken van die finale.

"Waarbij ik het gevoel heb dat met name die finaleplaats van Ajax misschien wel een incident is geweest", zegt Marc Degryse echter in de krant. "Aan de andere kant leefde AA Gent dat jaar in de Champions League ook weer boven zijn stand." De voormalig PSV'er annex Belgisch international verwacht een spannend duel tussen Vitesse en Zulte. "Het zal misschien wel iets over de huidige stand van zaken zeggen. Het zijn beide subtoppers. Ik schat ze in als even sterk."