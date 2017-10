Achttienjarige Svilar blundert: ‘Hij wordt een doelman van topniveau’

Mile Svilar groeide woensdagavond uit tot de jongste doelman ooit in de Champions League, maar zal met weinig plezier terugdenken aan de thuiswedstrijd tegen Manchester United. De achttienjarige Belg blunderde bij de 0-1, bij een vrije trap van Marcus Rashford, en leidde zo de nederlaag voor Benfica in.

Svilar werd na afloop getroost door landgenoot Romelu Lukaku en José Mourinho, de manager van de tegenstander, nam het publiekelijk voor de goalie op. Dat laatste doet nu ook Rui Vitória, de trainer van Benfica: “Wat ik van zijn fout? vind Dat is geen enkel probleem. Hij is een belofte. Hij heeft natuurlijk veel werk te doen, maar hij wordt een doelman van topniveau. En hij gaat ook spelen komende zondag.”

Dan ben je de jongste doelman OOIT in de UEFA Champions League, gaat het 63 minuten lang uitstekend tegen Manchester United en dan doe je DIT... 😱

Benfica gaat over drie dagen op bezoek bij Desportivo Aves, de nummer zestien van de Liga NOS. As Aguías staan zelf met zeventien punten uit acht speelronden op de derde plaats, met vijf punten minder dan koploper FC Porto, en tegen Desportivo Aves kan Svilar zijn derde wedstrijd in het eerste van Benfica spelen. Hij kwam eerder al in actie tegen Olhanense; dat duel werd met 0-1 gewonnen.

De international van België Onder-19 maakte eind augustus een veelbesproken overstap van Anderlecht naar Benfica. Hij wilde in Brussel de positie van eerste doelman innemen van de geblesseerde Frank Boeckx, maar zou rustig gebracht worden en zou daarom dit seizoen enkel kansen krijgen in de Beker van België. Anderlecht haalde voor de zekerheid Matz Sels terug naar België en Svilar nam de kuierlatten naar Lissabon.

Ook dit maakt sport zo mooi: de jongste doelman ooit in de UEFA Champions League, Svilar Mile, zit stuk na zijn cruciale...

Directeur Herman van Holsbeeck noemde het vertrek van Svilar ‘de grootste ontgoocheling’ uit zijn carrière: “Het is een ontzettend jammerlijk verhaal. RSCA neemt die jongen onder ideale omstandigheden op in de A-kern. De staf maant Svilar aan nog even geduld uit te oefenen, waarna Anderlecht hem op training niet meer heeft gezien. Je krijgt soms de indruk dat jonge spelers teveel in de watten worden gelegd”, zei Van Holsbeeck begin september.

“Ik was negatief verrast door Svilar en zijn entourage, maar in het voetbalmilieu weet je dat dat kan gebeuren. Als ze mij nu ergens tegenkomen, ben ik er zeker van dat ze in een grote bocht om me heen wandelen. Ik heb zelf meteen de knop omgedraaid en een oplossing gezocht.” Volgens Van Holsbeeck dreigde Svilar met de wet van ‘78, die spelers toestaan eenzijdig hun contract te ontbinden: “Dat zou ons 750.000 euro opgeleverd hebben, met de transfer naar Benfica vangen we tweeënhalf miljoen euro.”