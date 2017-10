Mbappé troeft Kluivert af: ‘Mijn record zal ook weer gebroken worden’

Kylian Mbappé opende woensdag de score tegen Anderlecht (0-4) en maakte zijn achtste doelpunt in de Champions League. Daarmee troefde hij Patrick Kluivert af als de meest scorende tiener aller tijden in het miljardenbal. De achttienjarige Mbappé bleef na afloop nuchter onder alle complimenten.

“Het is mooi, maar ik heb nog niets gewonnen in de Champions League. Ik heb dit record nu in handen, dat klopt, maar ook mijn record zal op een dag weer gebroken worden. Ik hoop natuurlijk wel dat dat zo lang mogelijk duurt…”, zo wordt Mbappé geciteerd door l’Équipe. Met PSG staat Mbappé nu, na drie speelronden, met negen punten op de eerste plaats in Groep B.

BAAS! 🔥🔥 Kylian Mbappe Lottin maakt zijn achtste in de UEFA Champions League en troeft Patrick Kluivert (zeven doelpunten) af als de meest scorende tiener in het miljoenenbal! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 18 oktober 2017

Het team van Unai Emery maakte in de poulefase tot dusverre twaalf doelpunten en hoefde niet één treffer te incasseren. Ook in de Ligue 1 kan PSG goede cijfers overleggen. “Waar dit gaat stoppen? We gaan onszelf geen limieten opleggen. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. We gaan geen duels ‘overslaan’, dat zou niet goed zijn. En bovendien zijn alle wedstrijden moeilijk”, aldus Mbappé.

“We willen heel graag een goede indruk achterlaten in de Champions League. Dan gaat het niet alleen om de wedstrijd tegen Bayern, maar ook om dit soort duels. We hebben het vandaag weer laten zien. We zijn erg blij dat we hier vertrekken met de drie punten.” Ook trainer Emery toonde zich tevreden: “We moeten de wedstrijd beter leren controleren, maar we hadden veel meer kansen dan Anderlecht. We zijn blij, ik ben tevreden.”