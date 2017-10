Van Rhijn: ‘Misschien blijf ik hier, misschien wil AZ me niet houden’

Ricardo van Rhijn keerde in augustus terug naar Nederland. De rechterverdediger had bij Club Brugge weinig perspectief meer op speelminuten en liet zich derhalve verhuren aan AZ. In dienst van de Alkmaarders kwam Van Rhijn tot dusverre tot slechts twaalf minuten, maar dat vindt hij zelf niet verwonderlijk.

“Toen ik hier arriveerde, had ik een paar maanden geen wedstrijd gespeeld. Ik heb mijn eerste weken bij AZ daarom vooral gebruikt om weer wedstrijdfit te worden”, zegt hij tegen De Telegraaf. “Inmiddels heb ik zes duels in de benen, waarvan vier keer negentig minuten met het tweede elftal in de Jupiler League. Ik voel me nu goed en ben klaar om mijn kans in het eerste af te dwingen. Daarvoor ben ik ook gekomen.”

Van Rhijn, die 29 keer in actie kwam voor Club Brugge en daarvóór 163 wedstrijden speelde voor Ajax, heeft in de Jupiler Pro League nog een contract tot de zomer van 2019. In principe keert hij na dit seizoen dus terug naar Blauw-Zwart, maar hij sluit niet uit dat hij langer in het AFAS Stadion van AZ blijft.

“Wat er daarna (na het seizoen, red.) gebeurt, is deels afhankelijk van hoe dit seizoen verloopt. Misschien blijf ik hier, misschien wil AZ me niet eens houden”, aldus Van Rhijn. “Ik vind het belangrijk dat mijn plezier in ieder geval weer terug is. Ik ben een gelukkig mens (…) AZ is een stabiele, warme club en het gesprek met trainer John van den Brom was positief”, besluit de achtvoudig international van het Nederlands elftal.