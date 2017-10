Schuurs: ‘Natuurlijk wil ik naar de top: Engeland of Duitsland’

Fortuna Sittard kan vrijdag tegen FC Eindhoven de eerste periodetitel pakken en als dat lukt, dan heeft Perr Schuurs zijn eerste échte succesje binnen. De zeventienjarige verdediger is de aanvoerder van de Limburgers en kwam dit seizoen zeven keer in actie in de Jupiler League. Daarin scoorde Schuurs drie keer.

De international van Oranje Onder-19 heeft zich met zijn spel in de kijker gespeeld van clubs als PSV, Ajax, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Schalke 04, Manchester City en Liverpool. “Ik geloof soms zelf niet wat ik meemaak. Want ik lees die berichten natuurlijk ook”, aldus Schuurs in een interview met het Algemeen Dagblad.

“En waarom de trainer (Sunday Oliseh, red.) mij aanvoerder maakte? Ik denk vanwege mijn mentaliteit en omdat ik kind van de club ben”, gaat het talent verder. Hij zegt dat Fortuna zijn club is, maar dat hij niet hoopt dat dit ook zijn eindstation is: “Natuurlijk wil ik naar de top, Engeland of Duitsland zou geweldig zijn. Maar ik heb geen haast. Ik speel tenslotte al bij de mooiste club ter wereld”, glimlacht hij.

Schuurs kon in de zomer al de overstap maken naar Ajax of PSV. Volgens De Telegraaf sprak Marc Overmars, directeur spelersbeleid van Ajax, in augustus concreet met zaakwaarnemer Wessel Weezenberg en ook PSV zat op de tribune voor de jongeling. Schuurs besloot echter dat hij sowieso tot de winterstop bij Fortuna zou blijven. Zijn contract in het Fortuna Sittard Stadion loopt nog tot de zomer van 2019 door.