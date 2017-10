Benítez wijst Everton af en verschaft Koeman lucht

Bursaspor heeft interesse in Dieumerci Mbokani. De aanvaller uit Congo-Kinshasa komt nu nog uit voor Dynamo Kiev, maar is daar niet geheel tevreden. (Diverse Turkse media)

Mikolaj Bieganski heeft de Engelse clubs voor het uitkiezen. De tienerdoelman van het Poolse Skra Czestochowa is in beeld bij Manchester United, Tottenham Hotspur en Aston Villa. (ESPN)

De Spanjaard blijft bij Newcastle United en dus lijkt Ronald Koeman nog even te mogen blijven zitten.

(The Sun)

José Manuel Arnáiz kan een gevoelige transfer maken. De buitenspeler maakte twee maanden geleden de overstap van Real Valladolid naar Barcelona en is nu in beeld bij Real Madrid. (Diario Gol)