Manchester United wint na blunder van jongste CL-doelman ooit

Manchester United heeft aan de uitwedstrijd tegen Benfica drie punten overgehouden. Het team van José Mourinho creëerde niet veel en stapte woensdag dankzij een blunder van Mile Svilar met een 0-1 overwinning van het veld in Estádio da Luz. De andere wedstrijd in Groep A, die tussen CSKA Moskou en FC Basel, viel in het voordeel uit van de Zwitsers (0-2).

Benfica - Manchester United 0-1

Het was veelzeggend dat Romelu Lukaku van alle spelers op het veld het minst vaak de bal aanraakte in de eerste helft: tien keer. De Belg kreeg in het begin van de wedstrijd nog wel een goede kans toen hij op de lat kopte, maar er was al gefloten vanwege een overtreding. In het vervolg kreeg alleen Nemanja Matic nog een goede mogelijkheid om te scoren: de middenvelder stuitte op Mile Svilar, de jongste doelman ooit in de Champions League. Benfica zorgde voor enige dreiging toen Eduardo Salvio naast schoot.

Dan ben je de jongste doelman OOIT in de UEFA Champions League, gaat het 63 minuten lang uitstekend tegen Manchester United en dan doe je DIT... 😱 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 18 oktober 2017

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niet veel en het doelpunt kwam dan ook uit de lucht vallen. Svilar ving een vrije trap van Marcus Rashford achter de doellijn, zo wees de doellijntechnologie uit, en daardoor nam Man United opeens de leiding in Lissabon. Benfica kwam niet verder meer dan een zwakke poging van Andrija Zivkovic en ging ten onder. Manchester United, waarbij Rashford geblesseerd uitviel, gaat nu met negen punten uit drie speelronden aan kop in de poule. Bij Benfica pakte Luisão nog zijn tweede gele kaart.

CSKA Moskou - FC Basel 0-2

CSKA en Basel deden in het eerste half uur weinig voor elkaar onder. Er werden echter weinig serieuze kansen gecreëerd: CSKA kopte na een vrije trap van Vitinho over en namens de bezoekers deed Luca Zuffi een poging. Na 29 minuten was het raak: Taulant Xhaka vond de ruimte voor het schot en liet Igor Akinfeev kansloos. Basel bleef hierna sterker en nam de voorsprong mee de kleedkamer in. Na de pauze leek Basel gauw op 0-2 te komen, maar de treffer van Albian Ajeti werd afgekeurd vanwege buitenspel. In het vervolg liet Dimitri Oberlin nog enkele geweldige kansen liggen, maar in de slotminuut maakte de twintigjarige aanvaller er alsnog 0-2 van.