‘Özil is een krijger, maar is gefrustreerd in het transferbeleid van Arsenal’

Mesut Özil is enigszins op een zijspoor beland bij Arsenal en de Duitser lijkt binnen afzienbare tijd de Londenaren te gaan verlaten. De Duitser bezit namelijk over een aflopend contract en onder meer Manchester United zou Özil graag willen overnemen. Robert Pirès, oud-middenvelder van the Gunners, denkt dat de spelmaker teleurgesteld is in de slagkracht van de club op de transfermarkt afgelopen zomer.

"Özil is een krijger die iets wil winnen en momenteel wekt hij de indruk dat hij gefrustreerd is dat Arsenal geen selectie bij elkaar heeft weten te brengen die iets kan winnen", aldus de Fransman in gesprek met BILD. "Ze hebben alleen maar geld uitgegeven aan Alexandre Lacazette (53 miljoen euro, red.). Dat is niet genoeg om met de titelstrijd mee te doen."

"Het is ongelooflijk lastig om continu in de top van Engeland mee te draaien", vervolgt Pirès. "Maar ik geloof nog steeds in Arsenal en met name in de manager, Arsène Wenger. Ik denk dat het goed is dat hij net een nieuw tweejarig contract heeft ondertekend." Na de 2-1 nederlaag afgelopen zaterdag tegen Watford staat Arsenal in de Premier League negen punten achter op koploper Manchester City.