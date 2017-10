Zwak Atlético laat cruciale punten liggen na reis van 4470 kilometer

Het wordt voor Atlético Madrid nog een hels karwei om bij de eerste twee te eindigen in Groep C van de Champions League. De formatie van Diego Simeone bleef woensdag op een brilstand steken tegen Qarabag FK (0-0) en heeft nu twee punten na drie wedstrijden. AS Roma (vier punten) en Chelsea (zes) nemen het later op de dag tegen elkaar op en kunnen dan weglopen bij Atlético.

Qarabag en Atlético stonden voor het eerst tegenover elkaar en de laatste keer dat een Azerbeidzjaans team het opnam tegen een Spaanse ploeg, was in het seizoen 2015/16. Toen won Athletic Club over twee wedstrijden met 2-0 van Qarabag in de Europa League. Atlético wist dat er woensdag gewonnen moest worden, want met één punt uit twee speelronden kende men zijn slechtste start in de Champions League sinds 2009/10, toen men ook op twee punten stond na twee wedstrijden. Het ging echter niet van een leien dakje tegen Qarabag en in het eerste kwart van het duel kwam het meeste gevaar zelfs van de thuisploeg.

In het tweede kwart van het treffen kwam Atlético dichter bij het vijandelijke doel: Kévin Gameiro leek door te kunnen op de keeper, maar speelde de bal te ver voor zich uit en Yannick Carrasco schoot even later tegen de schouder van Ibrahim Sehic aan. In het vervolg kreeg Atléti nog twee goede mogelijkheden: Sehic redde op een kopbal van Saúl Níguez en de sluitpost had ook een antwoord op een poging van Antoine Griezmann, waardoor beide partijen de thee opzochten met een doelpuntloos gelijkspel.

In de tweede helft leek Atlético gauw op 0-1 te komen toen Griezmann raak volleerde, maar de Fransman werd teruggefloten vanwege buitenspel. Hierna was de beste Madrileense kans voor Fernando Torres, maar hij werd te veel gehinderd en kopte daardoor over. Aan de andere kant deelde Qarabag nog een paar speldenprikken uit en schreeuwde men ook nog een keer om een strafschop, maar het bleef bij 0-0. De gastheer moest het laatste kwartier overigens doorbrengen met tien man, want Dino Ndlovu kreeg een tweede gele kaart vanwege een schwalbe.