Koeman vreest niet: ‘We hebben de volledige, totale steun van het bestuur’

De seizoensstart is voor Everton redelijk teleurstellend verlopen. The Toffees pakten acht punten uit de eerste acht competitiewedstrijden, terwijl de verwachtingen voorafgaand aan het seizoen toch een stuk hoger lagen. Manager Ronald Koeman staat daardoor behoorlijk onder druk, maar geniet naar eigen zeggen nog de steun van eigenaar Farhad Moshiri en voorzitter Bill Kenwright.

Het duo bracht afgelopen week een bezoek aan het trainingscomplex van Everton. “We spraken over voetbal. Er was niet echt een boodschap, maar ik heb het gevoel dat ze achter het team en de manager staan. Iedereen weet dat zoiets prettig is in het voetbal. Maar iedereen weet ook dat de resultaten heilig zijn”, zegt Koeman in gesprek met de BBC.

“Voorlopig hebben we de volledige, totale steun van het bestuur”, vervolgt de Nederlandse oefenmeester. Craig Shakespeare werd afgelopen week de tweede manager in de Premier League die het veld moest ruimen, nadat Leicester City hem de laan uitstuurde. “Het kan heel snel gaan in het voetbal, daarom is de baan van manager ook zo moeilijk. Een manager krijgt vaak geen tijd om zijn team te verbeteren, dat is heel erg moeilijk. Maar dat hoort er nu eenmaal bij.”

Everton neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Olympique Lyon en heeft een overwinning nodig om zicht te houden op overwintering in de Europa League. Na een nederlaag tegen Atalanta Bergamo (3-0) en een remise tegen Apollon Limasol (2-2) zijn the Toffees niet al te sterk aan de groepsfase van de Europa League begonnen. Komend weekeinde wacht voor Koeman opnieuw een moeilijke wedstrijd, als Arsenal op bezoek komt op Goodison Park.