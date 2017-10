Twaalfjarige blijft scoren bij Dortmund: ‘We twijfelen niet over zijn leeftijd'

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Youssoufa Moukoko, de twaalfjarige van Borussia Dortmund die vriend en vijand blijft verbazen.

Door Chris Meijer

De Kohlenpott-derby tussen Schalke 04 Onder-17 en Borussia Dortmund Onder-17 lijkt zes minuten voor tijd beslist als Mick Gudra die Königsblauen op een 4-1 voorsprong zet. In het restant van de wedstrijd gebeurt echter het onmogelijke: die Borussen komen terug tot 4-4 en de grote man aan de zijde van de bezoekers is Youssoufa Moukoko, die met twee doelpunten een behoorlijk aandeel heeft in de inhaalslag. De treffers betekenen alweer zijn achttiende en negentiende doelpunt voor Borussia Dortmund Onder-17.

Moukoko heeft slechts negen wedstrijden nodig om tot dit aantal te komen, maar de statistieken zijn niet het meest indrukwekkende aan de spits. Dat is namelijk zijn leeftijd. Moukoko zag het levenslicht op 20 november 2004 in het Kameroense Yaoundé en is dus twaalf jaar oud. Vorig seizoen scoorde Moukoko 33 keer in 21 wedstrijden voor de Onder-15, dat mede daardoor kampioen in de Regionalliga West werd. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt bij de Duitse bond, want de spits speelde reeds interlands voor Duitsland Onder-16. In vier interlands maakte hij drie doelpunten, tegen Oostenrijk en België.

Twijfels

Borussia Dortmund besloot Moukoko vervroegd door te schuiven naar de Onder-17, maar ook daar maakt hij al de nodige indruk. Zóveel indruk dat er twijfels zijn ontstaan over zijn leeftijd; critici twijfelen of Moukoko wel echt twaalf jaar oud is. “Ik kan me voorstellen dat hij ouder wordt geschat. Misschien is hij ook wel één of twee jaar ouder. Maar hij is in ieder geval nog geen zeventien”, voedde Ingo Preuss, teammanager van de Onder-23, de twijfel in gesprek met Spox.

The 12 year old Youssoufa Moukoko (#bvb) can't stop scoring. Here with Germany U16: pic.twitter.com/FAA8h75rQ8 — GermanyNationalTeams (@GermanJrTeams) September 13, 2017

“Hij kan er in ieder geval niks aan doen. Ik heb een dertienjarige bij Bayern München gezien die ook achttien jaar oud leek, maar over hem werd niks geschreven. Simpelweg omdat hij niks bijzonders presteerde”, aldus Preuss. Vader Joseph Moukoko (66) nam zijn zoon in 2014 mee naar Duitsland. Hij is al 25 jaar staatsburger van Duitsland en gaf Youssoufa daarom bij zijn geboorte direct aan bij het Duitse consulaat in Yaoundé. “Hij kan niet ouder zijn, zijn moeder Marie is maar 28 jaar. We hebben een Duitse geboorteakte”, zei vader Moukoko in april tegenover Duitse media. Die Welt probeerde daar bewijs voor te vinden, maar kreeg via de Duitse ambassade in Kameroen geen geboorteakte van Moukoko in handen.

“We hebben de aktes van zowel Kameroen als Duitsland”, reageerde Sascha Fligge, mediadirecteur bij die Borussen, tegenover SID. Overigens heeft een districtskantoor in Hamburg wel een geboorteakte kunnen overleggen aan Die Welt. Een woordvoerder bevestigde tegenover die krant dat Moukoko in 2016 zijn Duitse geboorteakte heeft ontvangen. Iemand krijgt zijn Duitse geboorteakte alleen als de autoriteiten het origineel hebben ontvangen uit het geboorteland, inclusief een goedgekeurde vertaling ervan.

Lars Ricken, jeugdcoördinator bij Dortmund, ergerde zich dan ook aan de speculaties over de leeftijd van Moukoko. “Hij is echt twaalf jaar, daar twijfelen we niet aan. Het is gewoon een feit. Wij vinden dat hij gezien zijn niveau al bij Onder-17 thuishoort. Hij speelt in een erg goed team, zijn ploeggenoten hebben ook veel kwaliteiten”, zei de oud-speler van die Borussen in gesprek met Ruhr Nachrichten. Ook bij de Duitse bond (DFB) is er geen twijfel over de leeftijd van Moukoko. “We hebben al verschillende gesprekken gehad met Borussia Dortmund. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan zijn leeftijd. Talenten als Moukoko komen niet vaak voor en de weg die hij nu aflegt moet dus niet per se geïmiteerd worden. Voor de ontwikkeling van een speler is het vaak niet goed dat hij overgeheveld wordt naar een oudere groep.”

Indrukwekkende cijfers

Ondertussen gaat Moukoko onverstoorbaar door met doelpunten maken, iets wat hij al doet sinds hij op de Duitse velden speelt. In het seizoen 2015/16 kwam de spits bij St. Pauli terecht en daar liet hij op elfjarige leeftijd al verbluffende dingen zien. In de Onder-15 van de club uit Hamburg scoorde hij 21 keer in 12 wedstrijden, waarmee hij een overgang naar Borussia Dortmund verdiende. Inmiddels speelt hij dus alweer een leeftijdscategorie hoger en dit seizoen scoorde hij pas in één wedstrijd niet. Borussia Dortmund is koploper in de Bundesliga West B-junioren, met 25 punten uit 9 wedstrijden. Alleen op bezoek bij Schalke 04 werden tot dusver punten verloren. Rene Biskup van die Königsblauen maakte tot dusver acht doelpunten, elf treffers minder dan competitietopscorer Moukoko.

De cijfers van Youssoufa Moukoko bij Borussia Dortmund Onder-17.

“Youssoufa is een fantastische jongen. Het is iedere dag een genot om met hem te werken. Youssoufa kan zich meten met de andere jongens. Het zou niet eerlijk zijn als we hem bij de Onder-15 laten spelen. Het is altijd fijn om een speler te hebben die nog vier jaar mee kan in je ploeg”, sprak Sebastian Geppert, trainer van Borussia Dortmund Onder-17, tegenover Die Welt. Hoeveel er over veel Moukoko gesproken is, was er van de hoofdpersoon zelf tot dusver niks te horen. Borussia Dortmund en de DFB besloten samen dat Moukoko nog even geen interviews hoeft te geven, deels om hem uit de wind te houden.

Als Moukoko zo doorgaat, zou hij in ieder geval zomaar de jongste debutant ooit kunnen worden bij Borussia Dortmund. Nu is dat nog Nuri Sahin, die met zestien jaar en elf maanden zijn eerste wedstrijd voor die Borussen speelde. Moukoko heeft nog precies vier jaar om dit record te breken en voorlopig lijkt niks hem te kunnen stoppen.

Naam: Youssoufa Moukoko

Geboortedatum: 24 november 2004

Club: Borussia Dortmund

Positie: spits

Sterke punten: versnelling, doelgerichtheid, techniek, dribbel