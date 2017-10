Chinees reist 19.000 kilometer om Engelse negendedivisionist te bezoeken

Huang Wenbin reisde deze week ruim 19.000 kilometer om een bezoek te brengen aan zijn favoriete Engelse club. Het was echter niet Old Trafford, Anfield of Stamford Bridge waar de Chinees uiteindelijk belandde, maar het Millbank Linnets Stadium van Runcorn Linnets FC, uitkomend op het negende niveau van Engeland. Wenbin koestert liefde voor de vereniging sinds hij bij het spel Championship Manager 2001/02 de club onder zijn hoede nam.

Wenbin zorgde in het computerspel ervoor dat de club de Premier League bereikte en onder anderen David Beckham, Ryan Giggs, Roberto Carlos en Edgar Davids contracteerde. Met zijn team won Wenbin onder meer de UEFA Cup en de Europese Supercup en zijn liefde voor Runcorn is dermate groot dat hij onlangs besloot een bezoek te brengen aan de club.

"De eerste keer dat ik had besloten om naar Runcorn FC te gaan was in 2015", zegt Wenbin in gesprek met de Daily Mirror. "Ik was bij Liverpool om de laatste wedstrijd van Steven Gerrard te zien en opeens zag ik het symbool van Runcorn. Ik zei tegen een vriend dat ik zou terugkeren om een bezoek te gaan brengen."

"Wij (Wenbin en zijn gezin, red.) hebben meer dan 24 uur gereisd om in Liverpool aan te komen vanaf Xiamen. We misten de bus en raakten ook nog de weg kwijt. We hebben drie uur lang gezocht naar het stadion. Het zal wel aan mijn slechte Engels hebben gelegen", aldus Wenbin, die werd opgewacht door voorzitter Mark Buckley. "Ik voelde me vereerd, hij is een oprechte en aardige man", zegt de preses. "Het waren fantastische uren. Hij heeft me al tig foto's gestuurd en heeft ook zijn ervaring gedeeld. Nu heb ik een penvriend voor het leven. Het is echt een goede vent."