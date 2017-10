PSV verlengt met ‘grootste talent van Tsjechië’: ‘Ik houd van deze club’

PSV heeft de verbintenis van Michal Sadilek opengebroken en verlengd. De jeugdinternational van Tsjechië ligt nu tot medio 2020 vast, zo maakt PSV woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Het vorige contract van de aanvallend ingestelde middenvelder liep nog door tot de zomer van 2019.

Sadilek maakte in 2015 op huurbasis de overstap van FC Slovácka naar PSV en werd in maart 2016 definitief vastgelegd. Tot een debuut in het eerste kwam het nog niet: sinds zijn komst speelde Sadilek voor PSV Onder-17 en Onder-19. Momenteel maakt hij deel uit van de selectie van laatstgenoemde ploeg. In november 2016 maakte de achttienjarige Tsjech zijn debuut voor Jong PSV in de Jupiler League.

"Ik houd van deze club, ik ben heel blij dat ik vandaag mag verlengen", zegt Sadilek, die in januari werd uitgeroepen tot grootste talent onder de zeventien jaar in zijn geboorteland. Ik heb sinds mijn komst veel geleerd, maar vind dat mijn Nederlands nog beter kan." Het doel voor de komende jaren is voor Sadilek duidelijk, zegt hij bij de contractondertekening in het Philips Stadion. "Binnen twee of drie jaar wil ik in dit stadion kunnen spelen."