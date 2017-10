Guardiola hanteert strikte regels: ‘In december heb ik een examen Engels’

Manchester City wist dinsdagavond wederom een wedstrijd winnend af te sluiten door Napoli met 2-1 te verslaan. The Citizens hebben in alle competities nu tien keer achter elkaar gewonnen en volgens Nicolás Otamendi is dat geen toeval. De 29-jarige verdediger zegt dat Josep Guardiola medeverantwoordelijk is voor het succes door duidelijke regels te hanteren.

"Na de wedstrijd is het verplicht dat we gezamenlijk eten", vertelt Otamendi na afloop van het Champions League-duel met Napoli in gesprek met AS. "Goede voeding is belangrijk, omdat we heel veel spelen. Pep is best wel veeleisend met betrekking tot het eten, maar ook aangaande ons Engels. Alle besprekingen zijn in het Engels. In december heb ik een examen."

"Pep laat geen middel onbeproefd, dus wanneer we op een wedstrijddag aankomen, is alles perfect", vervolgt de Argentijn. "Dat zorgt ervoor dat de ploeg optimaal en soepel functioneert. Hij zit er altijd bovenop, niet alleen als het om voetbal gaat. Hij vraagt bijvoorbeeld naar je familie en naar andere dingen." Volgens The Sun houdt Guardiola er nog een opvallende regel op na: de Spanjaard staat erop dat voor iedere wedstrijd de klanken van Oasis door de kleedkamer galmen.