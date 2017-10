Langverwachte rentree lonkt voor Sneijder: ‘Ik denk dat hij er klaar voor is’

OGC Nice staat donderdagavond tegenover Lazio in het kader van de Europa League en de kans is groot dat Wesley Sneijder weer van de partij is bij les Aiglons. De laatste speelminuten van de recordinternational van Oranje dateren van eind augustus, maar trainer Lucien Favre vertelt woensdag dat Sneijder mag hopen op speeltijd.

"Sneijder heeft goede trainingssessies afgewerkt", aldus Favre op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijden tegen de Italiaanse club. "Ik denk dat hij bij de selectie zal zitten. Ik hoop dat hij er klaar voor is en dat ik denk ik ook wel", citeert L’Équipe. Sneijder was zondag bij de uitwedstrijd tegen Montpellier (2-0) niet aanwezig vanwege ziekte, maar volgens de Zwitserse oefenmeester is Sneijder, die sinds zijn komst afgelopen zomer slechts drie duels heeft gespeeld voor Nice, goed hersteld.

Favre ging ook in op het feit dat Mario Balotelli ondanks de vele doelpunten namens Nice niet in beeld is voor de nationale ploeg van Italië: "Mario is een zeer belangrijk wapen. En de beste manier voor hem om bij het nationale elftal te komen, is door te schitteren bij ons." Nice gaat na twee speelrondes in Groep K aan kop met zes punten, evenveel als Lazio. Vitesse en Zulte Waregem strijden donderdagavond voor hun eerste winst in de Europa League.