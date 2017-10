Koeman vreest voormalig doelwit: ‘Een van de grootste Nederlandse talenten’

Everton neemt het donderdagavond op Goodison Park op tegen het Olympique Lyon van onder anderen Memphis Depay. Ronald Koeman geeft aan dat hij graag over de 23-jarige buitenspeler had willen beschikken en dat Everton veelvuldig probeerde Depay in een eerder stadium te strikken: "Hij is een van de grootste Nederlandse talenten", zegt de manager van the Toffees woensdag op een persconferentie.

"Natuurlijk weten we allemaal dat de club geen overeenstemming heeft bereikt met Manchester United en dat Depay heeft besloten naar Lyon te gaan", wordt Koeman geciteerd door de Liverpool Echo. "Hij is nog een hele jonge speler en een talent voor de toekomst. Hij is altijd gevaarlijk en als hij niet zijn niveau haalt tijdens een wedstrijd, heeft hij nog steeds kwaliteiten in de vorm van vrije trappen en afstandsschoten."

"Hij is een gevaarlijke speler die we moeten zien te controleren", vervolgt de Nederlandse oefenmeester, die niet wil ingaan op het feit dat Depay niet slaagde bij Manchester United: "Ik ben niet de juiste persoon om dat uit te leggen. Hij speelde weinig bij Manchester United, maar hij is nog jong. Ik vind hem een goede speler en we probeerden hem te halen, maar dat liep op niets uit."

Koeman, die bij Everton onder druk staat door de tegenvallende resultaten, zegt de aankomende tegenstander in de Europa League goed te kennen: "Natuurlijk, want ik heb ze twee keer zien spelen tegen Ajax vorig seizoen. Ze hebben enkele Nederlandse spelers en spelers die in Nederland gespeeld hebben. Offensief zijn ze heel sterk met kwaliteitsspelers zoals Bertrand Traoré, Mariano Díaz, Depay en Nabil Fekir. Het wordt lastig voor ons."