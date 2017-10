Keizer: ‘Ze hebben nu wat blessures, maar die hebben wij ook wel eens’

Marcel Keizer ziet uit naar de 'leuke competitiewedstrijd' tegen Feyenoord van zondag. Het is voor de trainer van Ajax zijn eerste Klassieker. Een favoriet durft Keizer niet te noemen, want de aartsrivalen zijn in zijn ogen redelijk gelijkwaardig. De blessures waar Feyenoord mee te maken heeft, zeggen hem weinig.