‘Kille ontvangst’ blijft uit in Bernabéu: ‘Ik kan de fans alleen maar bedanken’

Danny Rose speelde dinsdagavond tegen Real Madrid zijn eerste wedstrijd namens Tottenham Hotspur sinds januari en de linksback had in de tussentijd veel kritiek op het beleid van the Spurs geleverd. De Engelsman hekelde de salarisstructuur bij de Londenaren en stelde dat de club 'topaankopen' moest gaan realiseren om prijzen te pakken. Hij verwachtte daar dinsdagavond voor afgerekend te worden door de meegereisde fans.

"Ik zeg niet dat we tien spelers moeten halen, ik zou het geweldig vinden om twee of drie nieuwe spelers te zien. En geen spelers die je op moet zoeken op Google en waarvan je zegt: 'Wie is dat?' Ik bedoel bekende spelers. De klok tikt en ik wil prijzen winnen. Ik wil niet vijftien jaar voetballen zonder prijs of medaille. Sorry, maar zo zit ik niet in elkaar. Het gaat om medailles, prijzen en het salaris", zei Rose destijds.

"Mijn mening zal ik voortaan op een andere manier uiten. Ik ben gestraft en nu kijk ik samen met de club vooruit", wordt Rose, die in het duel met Real Madrid (1-1) als invaller binnen de lijnen kwam, geciteerd door de London Evening Standard. "Het zijn gedane zaken. Ik had een kille ontvangst van de fans verwacht, dus ik kan ze nu alleen maar bedanken voor de geweldige ontvangst die ik heb gekregen. Ik wil ze bedanken voor het scanderen van mijn naam."

"Ik wil allereerst mijn shirt weer terugverdienen. Wat ik heb gezegd, is verleden tijd. Ook de manager (Mauricio Pochettino, red.) is het inmiddels vergeten", aldus Rose, die zegt dat hij veel frustratie kende de afgelopen acht maanden: "Ik deed het zondag goed op de training en de manager vroeg: 'Denk je dat je tien of vijftien minuten kan spelen?' Het is fantastisch dat hij me heeft laten spelen."