Topfavoriet staat open voor FC Twente: ‘Er moet eerst een gesprek komen’

Direct na het vertrek van René Hake als hoofdtrainer van FC Twente werd Gertjan Verbeek veelvuldig genoemd als potentiële opvolger. De clubloze trainer heeft wel oren naar de vacature, beaamt hij woensdagmiddag bij FOX Sports. "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik Twente een mooie vereniging vind."

Twee weken voor de start van het nieuwe seizoen werd Verbeek ontslagen bij VfL Bochum. Sindsdien is hij clubloos. Ook de veel genoemde Fred Rutten is beschikbaar. "Er zal eerst een gesprek moeten komen", geeft Verbeek aan. "Maar ik sta er open voor." Rutten liet eerder hetzelfde weten: ook hij staat open voor de baan.

Technisch en commercieel directeur Jan van Halst wil echter niet op de zaken vooruitlopen. Wel denkt hij er 'een klein beetje' over na. "We hopen een trainer aan te stellen die voor de gewenste resultaten kan gaan zorgen. Verbeek is vrij? Ja, maar zo zijn er nog heel veel trainers vrij. Ik ga niet op namen in." Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, benadrukt Van Halst. Tot de nieuwe trainer is gestrikt, neemt assistent-trainer Marino Pusic de honneurs waar.