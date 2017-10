‘Samen met Martins Indi gaf ik aan bepaalde Ajacieden geen hand’

Ruben Schaken kan zich de wedstrijd tegen Ajax op 29 januari 2012 nog goed herinneren. De Amsterdammers hadden al sinds februari 2006, toen Feyenoord met 3-2 won, niet meer verloren in De Kuip, maar met onder anderen John Guidetti (drie goals) in de gelederen wist Feyenoord destijds met 4-2 te zegevieren. "De wedstrijd was enorm beladen", blikt Schaken terug.

"We draaiden een topseizoen en wonnen al bijna in de ArenA, maar in de laatste minuut gaven we het weg (1-1, red.)", zegt Schaken in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Door dat onnodige gelijkspel waren we extra gebrand om deze keer wel te winnen. Wat er toen gebeurde, zal ik nooit vergeten. Na afloop bedankten de mensen ons bij het Maasgebouw met tranen in hun ogen. Toen zag ik hoe dankbaar de mensen ons waren", aldus de oud-aanvaller.

De geboren Amsterdammer spreekt van een 'gezonde rivaliteit' en zegt geen hekel te hebben aan Ajax: "In het veld was er geen haat. Samen met Bruno Martins Indi gaf ik bijvoorbeeld aan bepaalde Ajacieden voor de wedstrijd geen hand. Alleen maar om elkaar een beetje op te fokken. Ik heb niks tegen Ajax, maar Feyenoord zit in mijn hart. Van mij mag Ajax alles winnen, als ze zondag maar verliezen."

Schaken zit komende zondag tijdens De Klassieker in De Kuip met zijn zoontjes aan zijn zijde: de een speelt in de jeugd bij Feyenoord, de ander bij Ajax. "Die jongens hebben al een tijdje discussies over wie er gaat winnen. Ik sluit me aan bij mijn zoontje die voor Feyenoord speelt. Feyenoord wil zich revancheren na de tegenvallende resultaten de afgelopen weken. De ploeg wordt steeds beter en hebben iets goed te maken."